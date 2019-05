​Conseil des ministres de ce mercredi – Plusieurs mesures individuelles attendues !

La réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 22 Mai est très attendue.

En particulier dans les familles et l’entourage de certains Présidents de Conseil d'Administration, Directeurs généraux de sociétés nationales dont la plupart vont, sauf revirement, connaître de nouveaux patrons.

Alors, ça chauffe donc dans les chaumières et certains marabouts se frottent les mains depuis quelques jours. Car, nombre de DG encore en service pourraient se retrouver, au chômage pour certains, en route vers de nouvelles expériences pour d’autres.

Mais , il est clair que plusieurs têtes vont tomber soit par représailles politiques pour n’avoir pas su massifier l’APR dans leur localité, soit parce qu’il faut céder la place à une nouvelle tête de qui l’on attend un peu plus. Sans compter ceux qui quitteront leur douillet fauteuil de DG pour avoir échoué ou… fauté, allusion faite à cette longue liste de "traitres qui négociaient en catimini avec l'opposition avant la dernière Présidentielle".

Le tout dans tout, ça craint fort car, selon des proches de la présidence, Macky n’a pas, du tout alors l’intention de faire dans la complaisance.



Qui va partir, qui va arriver ? Les mesures individuelles attendues vont-elles tomber aujourd'hui? "Tout porte à le croire. Je ce que je peux dire, plusieurs ministres ont fait des propositions pour certains postes de Directions de société et d'agences. Je vous dis même les ambassades seront secoués. Vous avez certainement eu échos de ce qui s'est passé dans certains pays lors de la Présidentielle. Quand aura lieu ces changements? Je ne sais vraiment pas" consent à nous souffler une source jusqu'ici fiable.





Les prochaines heures nous édifieront bien !