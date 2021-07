​Consensus saboté pour la présidence de la "fédé" de football – A quoi joue donc Mady Touré ?

Le président de Dakar Sacré-Cœur est un gars qui semble très imbu de sa personne. Alors qu’un consensus avait été trouvé par les responsables de la fédération et des ligues régionales autour de la candidature du sortant, Augustin Senghor, Mady Touré lui s’entête à maintenir sa candidature.

Pourtant, comme l’a expliqué un des vice-présidents de la fédération, Abdoulaye Sow en l’occurrence, tous les autres candidats qui s’étaient déclarés ont fini par accepter le consensus pour mettre le football sénégalais sur les rails du développement.

Ainsi, Saër Seck président de Diambars, Mbaye Diouf Dia de Mbour Petite Côte et Louis Lamotte ont tous renoncé à leur candidature après avoir écouté les arguments des médiateurs qui n’étaient autres que le ministre des Sports, Matar Ba et le président du Comité national olympique (CNOSS) le très influent Diagna Ndiaye. Si les trois autres candidats ont compris les arguments développés par les médiateurs, Mady Touré pour sa part, pour sa petite personne a décidé de ne rien entendre. Il en a le droit certes mais rien que pour son ego il entre en rébellion contre une décision quasi-unanime des 14 ligues régionales qui sont à la base du choix d’Augustin Senghor comme candidat à sa propre succession. Mady est donc dans le faux et il le sait, mais par orgueil il ne veut pas lâcher l’affaire. Il verra donc ce qu’il lui en coûtera !













