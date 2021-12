​Contribution de 10 millions f cfa - Ousmane Sonko pris en flagrant délit de… délire mensonger

Le gars est un spécialiste du changement de version. Pour lui, aujourd’hui c’est noir et demain c’est bleu ou rouge. Car c’est bien lui qui n’a cessé de proclamer que parmi les opposants, il est le plus fauché. " Pour une affaire de 200 mille francs par mois je ne peux pas m’engager formellement car je ne possède pas une telle somme à donner mensuellement". Et ses camarades d’affirmer urbi et orbi que leur leader n’est pas riche puisqu’il lui arrive même de se faire couper l’électricité faute de pouvoir payer sa facture. Lui-même l’avait affirmé en jurant sur le Coran.

Mais voilà qu’il se dédit tout de suite. Car, maintenant, face à un public qui buvait ses paroles, il promet de donner une contribution personnelle de 10 millions pour les Casamançais.

Comment se fait-il que le patron de Pastef puisse dire une chose et son contraire en l’espace de quelques jours ? Qui croit-il tromper en se présentant comme un simple "goorgoorlou" alors qu’il promet 10 millions ?

Sans aucun doute Ousmane Sonjo prend les Sénégalais pour des gogos. Heureusement que les gens ne sont pas dupes car, pour le démentir ils retournent à la " VAR" qui dévoile alors tous ses mensonges. (Voir la vidéo VAR postée)