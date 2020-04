​Contribution pour Force Covid 19 – Les généreux bienfaiteurs ont vraiment donné leurs chèques !

Les radars de dakarposte postés un peu partout dans le pays sont en mesure de confirmer que la plupart des Sénégalais qui ont annoncé qu’ils offrent une aide financière pour aider à la lutte contre le coronavirus ont effectivement remis leurs chèques à qui de droit. Un grand nombre d’entre eux ont souhaité garder l’anonymat mais, les radars de dakarposte ont pu en identifier certains. Et, parmi ces généreux donateurs, nos sources peuvent révéler les noms de Lamine Camara, Badou Ndiaye, Elimane Lam, Aziz Ndiaye, Khalifa Ababacar Camara, Moumy Kébé, Khadim BA, Thiam Téranga Top entre autres bienfaiteurs pour la bonne cause. Les chèques de tous ces donateurs ont bel et bien remis au ministère des Finances. Afin que vous en ayez le cœur net, dakarposte publie leurs chèques.