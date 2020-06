​Coup d'Appel : Affaire faux billets - Le procès de Thione Seck en cours

Dakarposte est en mesure de révéler que ce lundi, s’est ouvert le procès en appel du lead vocal du Raam Dann et de Alaye Djité. Actuellement en cours, les avocats sont en train de repousser le débat au fond avec des exceptions. Soulevées pour refaire la forme, au juge de dire s’il va renvoyer pour vider les exceptions ou les joindre au fond et demander l’interrogatoire.



Rappelons que les deux prévenus sont poursuivis pour détention de signes monétaires, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et escroquerie. En première instance, le chanteur Thione Seck et son codétenu ont été relaxés dans le cadre de l'affaire des faux billets dans laquelle ils étaient impliqués.



Le Tribunal correctionnel de Dakar avait déclaré la procédure nulle mais le parquet a attaqué la décision. La Cour d'appel de Dakar a donné partiellement raison au parquet en estimant que certains actes subséquents n'étaient pas nuls. Ainsi, elle avait ordonné la reprise des débats mais les avocats de Thione Seck et Alaye Djité ayant introduit un pourvoi en cassation, avaient demandé aux juges d'appel de surseoir à statuer. Ces derniers avaient rejeté leur requête.