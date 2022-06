​Coup de filet dans un appartement à la Médina- La police fait tomber 4 filles, âgées entre 18 et 22 ans, consommatrices de chanvre indien et de “Volet”

Des informations en possession de dakarposte, il ressort que tout est parti d'une dénonciation anonyme de bonne maison (entendez une source fiable). Sans tarder, le commissaire de police de la Médina active ses perspicaces éléments de la Brigade de Recherches. Une souricière est vite dressée à l'adresse indiquée, précisément sur la rue 23 x 18 à un jet de pierre d'un détaillant de poulets.

Comme si elles s'étaient passées le mot, Ndiabou Ndiaye, Aminata Diallo surnommée Lodia, et leur copine communément appelée Fallas débarquent. Hâte de consommer du "Yamba" (chanvre indien) et du “Volet” ( la nouvelle drogue qui fait des ravages chez les jeunes) , la bande saute des marches pour se retrouver, à la vitesse de l'éclair, dans la chambre de leur acolyte, Maty Ndao alias Rima. Elles ignorent qu'elles sont surveillées comme de l'huile sur le feu par des limiers en civil. Qui semblent ne pas être aux pièces, c'est à dire ne pas être pressés. Les policiers, rompus à la tâche, laissent assez de temps à Rima et Cie pour rouler leurs joints avant de les griller, non sans étaler à même le sol leurs comprimés d'Ectasy (surnommés Volet).

Grande a été la surprise du gang de camées lorsque les policiers tambourinent à la porte de la piaule avant d'entrer comme un boulet. Elles tentent d'avaler à fond de train toute la quantité de drogue, mais c'était sans compter avec l'agilité des flics.

Les filles, confuses, tombent ainsi dans la nasse de la police dite "4ème" de la Médina.

Aux dernières nouvelles, poursuivies pour détention et consommation de drogue, la bande âgée entre 18 et 22 ans, logeant entre Rebeuss et la Médina, va comparaitre ce jeudi matin au parquet de Dakar. Du moins, sauf revirement.



Affaire à suivre...