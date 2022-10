​Coups d’Etats en Afrique de l’Ouest : Quelles conséquences pour la démocratie et la résilience des populations ?

En moins d’un an, quatre coups d’états se sont produits dans notre sous-région ouest-africaine. En Guinée, au Mali, et deux fois au Burkina Faso les militaires ont pris le pouvoir contre des régimes civils mais aussi contre des juntes militaires. La raison est simple:

D’une part les chefs d’Etats civils renversés ont tripatouillé la Constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de leurs peuples et, d’autre part, les militaires qui les ont renversés n’ont pas tenu leurs promesses car eux aussi ont toujours l’intention de ne pas le rendre vite aux civils. Le tout dans tout c’est que ce sont les populations qui en souffrent : absence de démocratie, chasse aux sorcières et Constitutions suspendues… C’est la quadrature du cercle.

Ce sont surtout les populations qui en souffrent quoique, dans certains pays, elles avaient applaudi des deux mains lorsque leurs régimes dictatoriaux sont tombés. Mais au bout de quelques mois, les militaires se dévoilent et dévoilent eux aussi leur boulimie du pouvoir. L’Afrique de l’ouest est donc sur une poudrière qui, lorsqu’elle explosera, pourrait toucher même des pays comme le nôtre. Asbounallah !