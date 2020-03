​Covid-19: La vérité sur le contaminé, qui avait fui de la caserne Samba Diery DIALLO, finalement arrêté

Des informations en notre possession, il ressort que c'est le commissaire central de Guédiawaye qui a saisi au téléphone son collègue du commissariat central de Dakar. Il nous revient que l'officier de police a fait état d’un individu testé positif au COVID-19 à la caserne Samba Diery DIALLO et qui s’en serait échappé pour se retrouver à Pikine.



Suite aux différentes informations reçues en temps réel du Commissaire Central de Dakar et du Commissaire Central de Guediawaye en terme de géolocalisation, l’individu fugitif nommé Mamadou CAMARA a été localisé à Pikine rue 10 dans le quartier de Gazelle à une dizaine de mettre du marché chavanel.





Exploitant ces informations, les éléments de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Pikine ont trouvé au quartier gazelle le minibus immatriculé MT 0882 B qui avait déjà été affrété par la sieur Mamadou CAMARA pour l’amener lui et sept autres membres de sa famille en destination de leur village d’origine. Suite à cela le médecin chef du district de Pikine en la personne de Dr Assane NDIAYE a été informé afin qu’il vienne avec le matériel nécessaire et son équipe pour être accompagné par les éléments de la Police Pikine aux fins d’interpellation du malade fugitif.



Une fois sur place, le médecin chef du district de Pikine, le Commissaire de Pikine et un de ses éléments et le lieutenant TOURE du Service d’Hygiène de Pikine, après avoir enfilé des combinaisons de sécurité sont montés au 1er étage de la maison où le sieur CAMARA était en location avec son épouse pour l’interpeller à 14 h 25.



De suite, cette même équipe interpellatrice a conduit le malade fugitif à l’hôpital de Diamniadio où elle est arrivée à 14 h 49 et a de suite remis le malade à l’équipe d’urgence.



De retour à Pikine, en rapport avec les autorités administratives, le médecin chef du district de Pikine a décidé de mettre en quarantaine la maison ou logeait le sieur CAMARA.



Il y’a lieu de préciser que durant la période de recherche du malade fugitif, des éléments de la section de recherche de la gendarmerie étaient apparus et s’étaient présentés aux éléments de la brigade de recherche du CA de Pikine. cependant, ils n’ont ni de près, ni de loin contribuer à l’interpellation ou au transfèrement du malade Mamadou CAMARA à Diamniadio.

Aucun incident n’a été noté au cours de cette opération. Tout nouveau développement fera l’objet d’une transmission ultérieure.