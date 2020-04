​Covid 19 : Subvention promis à Youssou Ndour, Thione Seck et consorts – Pourquoi pas les videurs et serveurs de boîtes de nuit ?

Les videurs et employés de boîtes de nuit et de restaurants, les maçons, les gérants ou comptables de ces entreprises ne comprennent pas. Le ministre de la Culture s’est déplacé pour rencontrer de grand artistes chanteurs bien connus du grand public, Youssou Ndour et Thione Seck entre autres. À ce beau monde, Abdoulaye Diop a promis une aide substantielle. L’on a même vu sur une vidéo publiée sur le net, Thione Seck présenter au ministre ses factures d’eau et d’électricité, peut-être pour attirer l’attention de celui-ci sur les difficultés que vivent les artistes ou, pour plaider pour sa propre cause afin de recevoir un gros pactole. Pourtant, son fils Waly Ballago se permet d’offrir des millions à tout bout de champ même si, par ailleurs il en a débloqué pour participer à la lutte contre le coronavirus.

Du coup, des artistes de moindre envergure se sentent quelque peu ostracisés. Tandis que les employés des endroits où ces artistes se produisent, boîtes de nuit, cafés, restaurants et autres lieux de détente broient du noir car ils ne voient plus de clients et n’ont plus de revenus.

Et qu’en pensent tous ces artisans, mécaniciens, menuisiers, antiquaires et autres goorgoorlous qui pourraient être zappés ?