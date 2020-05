​Covid-19 au Groupe Futurs Médias - Révélations sur la liste des contaminés... Plus de 80 agents testés mardi, les résultats attendus ...

Ils ne tiennent plus debout. Selon nos radars qui ont les yeux bien captés dans la maison de presse du chanteur des almadies, le test massif organisé par la direction de Gfm s’est tenue mardi, dans la journée. Seulement, les résultats attendus hier, mercredi, ne sont toujours pas reçus. Du moins, jusqu’à hier. Ce qui provoque un stress au sein de groupe et ceux qui ont effectués ledit test. C’est ce matin que la publication des résultats étaient prévues. Et , Dakarposte, qui est en train de creuser sur l’évolution de cette triste situation y reviendra pour vous en dire plus.



Des réalisateurs, un cameraman et sa femme, 3 comédiens de Kouthia Show infectés

Notons que la maladie s’est propagée dans ce puissant groupe de presse avec la contamination de notre comédien préféré, Samba Sine alias Kouthia, qui aux dernières nouvelles "a contaminé près d’une dizaine de ses collègues". Des réalisateurs, un caméraman et trois comédiens de Kouthia-Show sont dans le lot. Il nous revient que la femme d’un des agents est aussi contaminé . Et le bilan risque de s’alourdir avec ce test massif dont les résultats ne sont pas encore connus de notre rédaction .

Dakarposte, compatit et espère que le décompte ne va pas augmenter!





À suivre...