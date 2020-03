​Covid -19 au Sénégal – Pourquoi le confinement total de la population n'est pas la solution

L’un des plus grands spécialistes du pays dans le domaine des maladies infectieuses et virales, le professeur Moussa Seydi est formel. Au risque où se propage le coronavirus, il est fort probable que dans les semaines à venir la situation puisse devenir incontrôlable. Le praticien craint surtout la contamination communautaire car, il s’est trouvé qu’un seul malade a pu contaminer pas moins de 25 personnes. Il craint ainsi que la contamination communautaire puisse atteindre des proportions plus importantes car, à ce rythme on peut se retrouver avec des centaines de personnes contaminées par un seul malade. Et si cela survenait, c’est toute la population qui se trouverait en danger. Alors, le confinement total serait-il la solution ?

Si le professeur Seydi ne préconise pas pour l’instant cette mesure, il ne l’exclut pas non plus en raison de la propagation trop rapide de la pandémie et de l’absence de moyens pour faire face. Car, en cas de propagation trop rapide, il risque d’y avoir pénurie de médicaments, de matériel de protection pour le personnel médical et la population et insuffisance de médecins et d’infirmiers pour prendre en charge tous les malades. Et ce serait la catastrophe, avertit-il. Dans ce cas, l’unique solution serait la plus radicale, en l’occurrence le confinement total.

Mais le Sénégal a-t-il les moyens de confiner les populations surtout dans une mégapole comme Dakar ? Voire. Faudrait-il rappeler que les Sénégalais sont pour la plupart des goorgoorlous qui vivent au jour le jour. La plupart ne pourront pas faire d’amples provisions pour pouvoir tenir un "siège" de plusieurs semaines. Comment s’approvisionneront-ils au quotidien comme ils en ont l’habitude ? Les boutiques seront fermées ainsi que les marchés. Les transports en commun seront également confinés et les pauvres “goorgoorlous” qui tirent le diable par la queue pourraient mourir en masse non pas du coronavirus mais de… faim. Si cela devait survenir, il faudra sans doute s’attendre à des émeutes. Loin de jouer les Cassandre, mais des informations glanées par dakarposte, il nous revient qu' "on pourrait assister au triste spectacle de boutiques et magasins dévalisés et les grandes surfaces comme Auchan pourraient en être les premières victimes".

Pour tout dire, "notre État ne pourra pas faire face à la furie des populations inquiètes de ne pouvoir nourrir leurs familles et qui, de surcroît n’ont plus aucun revenu journalier du fait de leur confinement car, ne l’oublions pas, les Sénégalais sont pour la plupart des “ débrouillards” qui ne travaillent ni comme fonctionnaires ni comme employés du secteur privé formel. Ils sont commerçants, vendeurs à la sauvette, ouvriers qui travaillent pour leur compte personnel ou chômeurs qui ne comptent que sur la générosité de parents et amis. L’Etat ne pourra pas leur venir en aide. Et même le secteur privé va connaître une grave crise car, déjà, certains ne parviennent plus à payer leurs employés à cause de la réduction de la production consécutive à la baisse des heures de travail. Qui paiera leurs dettes dans les banques ? Quant aux retraités, autant dire qu’ils seront des condamnés à mort en puissance car leurs maigres pensions tiennent à peine 10 à 15 jours en temps normal, alors en tant de crise…"

Si le président Macky Sall devait être amené à prendre cette mesure de confinement, il devra réfléchir à tout cela avant de sauter le pas. Car c'est tout le Sénégal qui serait enfermé, avec son lot de… morts de faim.

















Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte.com

