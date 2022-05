​Culture du Riz dans la vallée du fleuve Sénégal – Les producteurs de Saint-Louis ont le blues

Le président de la République, Macky Sall, avait promis aux Sénégalais que son gouvernement allait réussir à atteindre l’autosuffisance de notre pays en production de riz dès cette année 2022. Pour l’instant, il n’en est rien. La production globale n’a pas atteint les records promis et les producteurs sont dans le dur. Ceux de la région de Saint-Louis pour leur part sont en train de ruer dans les brancards à cause des difficultés qu’ils rencontrent. Engrais en quantité et en qualité insuffisantes, absence d’industries de de décorticage et de transformation des produits rizicoles, irrigation insuffisante, etc.

Autant de problèmes rencontrés par les producteurs de la région de Saint-Louis qui, en plus, ne parviennent pas à écouler rapidement leur production. Il est donc compréhensible qu’ils se plaignent de leur sort et le disent publiquement. Cela a été le cas en ce début de semaine, où les producteurs de la vallée ont exprimé leurs craintes et ressentiments. Il appartient donc à l’Etat de réagir afin de leur apporter des solutions qui permettront à notre pays d’atteindre cette autosuffisance alimentaire que tous les Sénégalais attendent depuis 60 ans.





njaydakarposte@gmail.com