​D’abord le nouvel ordre National…

Jusqu’où donc nous mènera notre manichéisme de bon aloi, nous faisant croire que notre société doit nécessairement être divisée en deux camps sur tous les sujets concernant son devenir ?

Pourquoi sommes-nous obligés, des fois, notre corps défendant, de nous positionner pour ou contre en ne nous nous inscrivant pas dans les lignes de nuance d’un débat, afin d’y apporter notre contribution, modeste soit-elle ?

Et pourquoi n’y a-t-il pas cette forme de respect dans la critique de nos concitoyens poussant à se dire « je ne suis peut-être pas d’accord avec tout ce que dit l’autre mais il y a certainement quelque chose à tirer de son propos » ?

Le président Macky SALL parle du nouvel ordre mondial, de la nécessité pour le monde de s’unir autour de l’essentiel.

C’est très bien dit.

On peut avoir une opinion politique différente. On ne peut cependant que constater que ce qu’il appelle de tous ses vœux avec l’avènement de cette pandémie qui a brouillé les logiques du fonctionnement du système mondial, est une nécessité.

L’applaudir c’est enrichir le débat.

Après cet acte, nous pouvons encore plus l’enrichir en lui disant que notre accord de principe ne le dispense pas de devoir écouter notre point de vue sur la mise en œuvre.

Nous avons besoin de « sous nouveaux ordres » de chaque entité étatique existante surtout dans la gouvernance.

Le nouvel ordre sénégalais ne doit plus s’accommoder de situations décrites par le professeur SEYDI laissant apparaitre que la région de Ziguinchor avec plus de 500 000 habitants ne dispose pas de salle de réanimation.

Le nouvel ordre sénégalais doit nous pousser à accepter que le professeur SEYDI, malgré ses hauts faits d’armes dans le combat actuel, essuyât la critique.

Dans sa position c’est incongru de ne découvrir que maintenant cette situation en pleine " tournée COVID19 " dans les structures sanitaires.

Est-ce que depuis trois mois, un audit rapide de la situation de nos structures sanitaires n’aurait pas permis de déceler cela pour que les mesures idoines soient prises dans le cadre de la force COVID19 ?

Devons-nous tous les jours découvrir, avec surprises, des failles dans un système que nous sommes censés piloter ?

Le nouvel ordre Sénégalais, c’est de revoir cette Force COVID19 dans ses orientations.

C’est de ravaler cet orgueil politicien de nos élites consistant à toujours vouloir justifier des options même quand on se rend compte qu’elles n’ont pas été bien inspirées.

C’est se rendre à l’évidence quant au fait que les options prises dans l’assistance apportée aux populations n’ont pas été les bonnes et rectifier le tir.

Le nouvel ordre sénégalais c’est d’avoir des ministres qui comprennent que pour une action, avant le bilan, il doit y avoir la stratégie et le plan dans ses composantes techniques et financières.

C’est de se rendre compte que quelque soit l’urgence liée à l’action son dispositif seul doit permettre de rassurer quant à sa transparence et son efficacité.

Le nouvel ordre sénégalais, c’est aussi cette nécessité de mener notre communication de manière proactive sur nos propres réalités, nos propres habitudes.

Dès lors que nous avons fait le constat que nous n’avons pas les moyens d’un confinement total, les experts en communication de la force COVID 19 auraient dû mettre en place une stratégie qui va débusquer les points de détail de nos habitudes et styles de vie sur lesquels les messages doivent porter afin de s’assurer de l’observation des gestes barrières partout sur le territoire.

Nous avons repris et répété à l’envi, un slogan inventé ailleurs « stay at home » devenu « restez chez vous ».

Avons-nous suffisamment réfléchi au hiatus qu’il y a entre le « chez vous » européen et le nôtre.

Pourquoi avec toutes les structures décentralisées dont nous disposons, nous n’avons que très peu senti l’implication des maires dans les actions de communication ?

Avons-nous, en instaurant le port obligatoire du masque fait une analyse du marché pour nous rendre compte à priori et non a postériori que beaucoup d’artisans ne savaient pas ce que c’est que la norme

C’est quoi cet arrêté de Ministre du Commerce qui arrive comme un train en retard pour exiger des normes de fabrication alors que depuis un mois de partout étaient parties des initiatives de fabrication de masques barrière ?

A présent il y a cette lourde tache d’expliquer à des artisans qui ont investi leurs maigres ressources dans la confection des masques, par ces temps de crise, qu’ils doivent renoncer à les vendre.

Oui, un nouvel ordre Mondial doit se faire jour mais il ne se bâtira que par agrégation d’ordre nationaux qui rompent d’avec les vieux réflexes.

Les pays dits riches ne nous offrirons rien sur un plateau d’argent, ils n’y ont pas intérêt. Faisons en sorte qu’il nous regarde d’un regard nouveau suscité par la façon dont, désormais, nous menons nos différentes actions à l’échelle de nos Etats.





Cheikh A T MBAYE