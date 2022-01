​D’intolérables violences ont éclaté pendant la campagne – Qu’en sera-t-il dimanche, jour des élections ?

Question à mille balles. Ce dimanche, jour décisif des élections locales, est-ce que les violences vont continuer à s’exacerber ? Car, lors de la campagne seulement, des violences ont éclaté un peu partout dans le pays, surtout dans le département de Dakar.

Keur Massar, Guédiawaye, Mbao et ailleurs, les candidats se sont affrontés non pas à coups d’arguments intellectuels mais à coups de massue. A Guédiawaye, un cocktail molotov a fait des blessés graves, dont un gamin de 3 ans qui est aujourd’hui entre la vie et la mort.

À Ndioum, il y a eu plusieurs blessés dont des cas graves dans des affrontements entre le camp de Benno Bokk Yakar sous la coupe du ministre Cheikhou Oumar Hann qui faisait face aux militants de la coaltion IDÉAL du Dr Alassane Ndiaye.

À la Médina également, de violents affrontements ont éclaté hier dès 19h sur l'avenue Blaise Diagne. Des jeunes acquis à la cause de Cheikh Ba et d'autres inconditionnels du maire sortant se sont violemment affrontés. Il y avait des machettes et un témoin a laissé entendre avoir vu quelqu'un parmi les nervis dégainer un pistolet automatique. Est une arme factice ? Mystère et boule de gomme. En tous les cas, les autorités particulièrement la police ont veillé au grain. Chapeau bas aux limiers du commissariat de police de la Médina, constamment sur la brèche. Ils ont assuré de bout en bout, c'est à dire du début à la clôture mouvementée de cette campagne électorale.

Mais il faut déplorer ces violences préélectorales car elles pourraient en générer d’autres le jour des élections et les jours suivants à cause des contestations attendues.