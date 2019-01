​DECLARATION LIMINAIRE DU C25 France SUR LE RISQUE D’IMPLOSION AU SENEGAL

Nous, Partis politique et société civile Sénégalais établis en France, regroupés autour du collectif C25 Paris,

Issus d’horizons culturels, de cercles intellectuels et de milieux socio- professionnels divers,

Constatant l’échec de toutes les politiques de développement initiées, depuis plus d’un demi-siècle, après l’accession de notre pays à l’indépendance,

Préoccupés par la situation extrêmement grave que traverse le Sénégal, marquée par l’adoption, le 19 avril 2018,

moribonde, de la , en violation totale du préambule de la Constitution qui énonce clairement « la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition qui représente un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique »,

Constatant la multiplication des arrestations arbitraires d'hommes politiques comme de simples citoyens opposés au régime en place, l’instrumentalisation à outrance de la justice, la saisine récurrente du Conseil Constitutionnel aux fins d’une couverture juridique, et la mise en place de stratégies de verrouillage dans une logique de conservation du pouvoir,

Constatant que le socle de l’Etat de Droit et du pluralisme démocratique est distendu,

Profondément indignés par la violation manifeste des droits élémentaires de millions de sénégalais privés en 2017 de Nationalité et de Citoyenneté (Droit de disposer d’une pièce d’identité), et de l’exercice d’un Droit fondamental et Constitutionnel, le Droit de vote, consacré par l’article 3 de la charte suprême,

Constatant que l’atteinte au Droit de vote est le signe d’un profond dérèglement de notre système démocratique, et d’une violente rupture du pacte républicain,

Constatant l’ampleur de la corruption, la captation des deniers publics par un clan (le Président Macky SALL et ses affidés) et la montée de la

loi scélérate n°2018-14

violence à tous les niveaux de la société sénégalaise, particulièrement dans le champ politique,

Soucieux d’éviter que le Sénégal ne bascule dans l’instabilité et le chaos total, du fait des multiples dérives et pratiques liberticides,

Exigeons le rétablissement de l’Etat de Droit qui passe par le respect de la Constitution, des libertés publiques et des conventions internationales ratifiées par notre pays, de manière à permettre à chaque sénégalais l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière,

Rejetons avec force, la loi sur le parrainage. Une loi déloyale, partisane, inconstitutionnelle et discriminatoire,

Exigeons :

- la mise à l’écart totale d’Aly Ngouille NDIAYE dans l’organisation de l’élection présidentielle et la nomination d'une personnalité neutre chargée des élections,

- le départ d’Ibrahima Diallo, Directeur de la DAF, admis à faire valoir ses droits à la retraite des années, maintenu pour de sales besognes.

- l’audit complet du fichier électoral pour sa consolidation avant tout scrutin,

- le contrôle de la distribution des cartes aux ayants droits par la société civile et émissaires de bonne volonté neutres,

- l’application immédiate de l’article L.48 du code électoral (droit de regard et de contrôle du fichier électoral aux partis politiques),

- la suppression du parrainage,

Récusons le Conseil constitutionnel qui a failli à sa mission, et dont les 7 membres sont illégitimes, parce qu’ayant violé leur serment,

Réclamons pour les présidentielles de 2019, un scrutin libre, transparent, démocratique et sincère, puisant sa légitimité dans le suffrage universel (non faussé), expression de la souveraineté populaire issue des urnes,

Alertons l’opinion publique nationale et internationale, et les partenaires techniques et financiers, préoccupés par la stabilité du Sénégal, des risques de turbulences électorales en 2019, et de basculement vers des lendemains incertains, dans un contexte sous régional profondément marqué par la menace djihadiste. La situation inquiétante du Mali voisin est trop préoccupante depuis la présidentielle passée.

Inscrivons notre action dans le cadre d’une collaboration avec tous les partenaires et amis du Sénégal, soucieux de préserver la paix, et la sécurité dans notre pays,

Comptons alerter la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers en leur fournissant des mémorandums détaillés sur les risques de guerre civile liés aux enjeux du pétrole et du gaz Sénégalais,

Appelons à un large rassemblement de tous les citoyens sénégalais, sans exception aucune, pour la mise en place d’une plateforme ouverte, non partisane, patriotique, articulée autour de la défense de l’Intérêt Général, du rétablissement de l’Etat de droit, et l’instauration d’une démocratie rénovée au service du peuple,

Invitons tous les sénégalais à organiser la résistance pour faire face à un régime prédateur et de dictature, un régime déliquescent et impopulaire, dont les jours sont comptés.

Que vive le SÉNÉGAL

Que vive la république

Que force reste à la loi

Que la loi soit au service du peuple souverain

Fait à Paris le 20 janvier 2019