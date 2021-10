​Dame Diop, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle – En pôle-position pour la mairie de Diourbel

Les prochaines élections locales seront décisives, surtout à Diourbel, la capitale du Baol qui, depuis 2012 est devenu un fief incontestable de l’Apr, le parti présidentiel. Mais, Diourbel se trouve être la ville natale du ministre de l’Emploi et de la Formation, Dame Diop en l’occurrence. Ce dernier est incontestablement le maître de la ville de par ses actions sociales et de par sa présence constante auprès des populations.

Sans tambour ni trompette il est resté le même, un militant et responsable loyal, un vrai « talibe » du Président Macky Sall.

En prélude donc aux prochaines élections locales qui seront décisives, Dame Diop a fini de battre le rappel des troupes et, sans nul doute, il est sur le point de tout rafler compte tenu de sa représentativité dans son Diourbel natal.

Chaque week-end il descend dans sa base contrairement aux autres parvenus du régime qui adorent se prélasser dans des hôtels de luxe entre Saly, Somone, Toubab Dialaw ou Sendou.

Sachant que la définition de la politique c'est de satisfaire la demande sociale, Dame Diop passe le plus clair de son temps à assister, tendre la perche selon les moyens du bord aux personnes âgées, aux femmes, aux jeunes bref, à toute la population Baol.

Aux dernières nouvelles ses lieutenants entendent lui faire un "sargaal", une journée d’hommage à partir de ce samedi 30 octobre à Diourbel, qui, nous souffle t'on, aura comme cerise sur le gâteau un méga concert de Waly Seck. C’est donc parti pour un plébiscite en faveur de Dame Diop à Diourbel, sa ville natale.





