​Danger dans les prisons – Les détenus exposés au coronavirus, y compris les "fils-à-papa"

Les paris sont ouverts. Est-ce-que les fils de riches mêlés à la soirée qui s’est soldée par la mort d’Hida Thiam seront jugés et condamnés ou, bénéficieront-ils de l’entregent et de l’influence de leurs parents pour se retrouver à l’air libre ? La question agite l’opinion car la justice de notre pays nous a habitué à être magnanime, plus que de raison à ceux qui sont dans le système.

Aussi, pendant que les détenus qui sont dans les prisons crient leur désarroi et attirent l’attention des autorités sur leurs conditions de promiscuité, favorable à la transmission par contamination de toutes sortes de maladies, ces fils de riches vont être emprisonnés. Ils courront les mêmes risques que les autres détenus de droit commun qui s’entassent dans des chambres qui accueillent dix ou vingt fois plus de prisonniers que prévu. Ils expérimenteront la violence en prison et en seront probablement des victimes. Sauf qu’ils auront peut-être la chance, en tant qu’enfants du système de ne pas être affectés dans des chambres où sont enfermés délinquants et criminels par plusieurs dizaines. Et où ils pourraient être contaminés par n’importe quelle autre maladie comme la tuberculose.

Ils comprendront alors pourquoi, grâce à une complainte des détenus relayée par la presse, celui qui est aux manettes du pouvoir Exécutif, autrement dit le président Macky Sall a gracié récemment plus de 2000 détenus aux fins de désengorger les prisons afin de les soustraire des risques que génère la promiscuité. C'est dire...







Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations

Dirpub dakarposte.com

njaydakarposte@gmail.com