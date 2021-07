​De Alioune Gueye 💔 Ma grande sœur Awa, vient de rendre l'âme ce matin à cause du Covid. Svp priez pour elle.

Elle souffrait depuis une semaine, comme tout bon sĂ©nĂ©galais de "la grippe" qui Ă©tait en fait les symptĂŽmes du nouveau variant. Hier devant un Ă©tat de plus en plus prĂ©occupant, elle a Ă©tĂ© conduite dans tous les hĂŽpitaux pour ĂȘtre reconduite faute de lits et place. De 12h Ă 2h du matin, d'hĂŽpital en hĂŽpital. On a eu finalement une place dans une clinique privĂ©e oĂč elle a passĂ© la nuit. Ce matin, avant mĂȘme de faire le test COVID, elle a fait une crise finale.



Chez nous, dans la maison familiale, nous avons actuellement trois autres infectĂ©s. Un de mes grand frĂšre est actuellement sous assistance respiratoire dans la mĂȘme clinique.



Protégez vos proches. Ce nouveau variant est du sérieux. Portez vos masques svp.