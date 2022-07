​Débâcle de Benno lors des présentes législatives – Toutes les " grosses langues" ont perdu dans leur commune

Le Point E est tombé de même que la plupart des communes de Dakar (Plateau, Ngor, Yoff, Grand-Yoff…) de même que la banlieue, Guédiawaye et Pikine sont dans l’escarcelle de l’opposition. Sédhiou, Ziguinchor, Saint-Louis, Louga, Mékhé ont basculé. Pourtant les « grosses langues » de Benno avaient tous juré la main sur le cœur qu’ils allaient laminer l’opposition mais c’est le contraire qui est survenu. Certes, dans le Ferlo, Dembourou Sow (dit Peul Djassi) a sauvé la face et à Méouane Bara Ndiaye mais au total, l’opposition a quasiment raflé la mise sur l’ensemble du territoire. Les Moustapha Diop, Diouf Sarr, Alioune Ndoye, Mimi Touré, Mansour Faye, Gallo Ba et consorts sont tous tombés.

Attendons maintenant de voir quels seront les résultats définitifs qui seront publiés par les organes compétents.