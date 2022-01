​Debrief CAN : Chasse infructueuse pour les Lions malgré la qualification pour les 8èmes de finale

Cela a vraiment été laborieux pour l’équipe nationale d Sénégal contre le Malawi. Présenté comme le " super favori " par le coach de l’Algérie, Belmadi dès l’entame de la CAN, les Lions peinent à tenir leur rang. Les trois matches qu’ils ont disputé depuis le début de la CAN ont été tous décevants et, cet après-midi les gars d’Aliou Cissé ont failli finir par une défaite tant les Malawites leur ont créé des problèmes.

Erreurs récurrentes de Kalidou Coulibaly, errements du gardien Mendy, Attaque inexistante avec un Sadio Mané qui ne recevait que des ballons de combat, Gana Guèye qui jouait presque en excentré, ce n’était pas l’idéal. Qui plus est, Boulaye Dia n’a pas été à la hauteur. Alors qu’il devait être remplacé, c’est plutôt par Famara Diedhiou (qui pour certains aurait dû partir titulaire) c’est Habib Diallo qui aura manqué le cadre sur deux ou trois actions. Tout comme Sadio Mané qui n’a jamais été bien servi malgré les incursions offensives de Bouna Sarr qui ont souvent apporté le danger.

Pour tout dire, malgré la qualification et la première place du groupe consécutive à la défaite de la Guinée face au Zimbabwé, la messe n’est pas encore dite. Car coach, Aliou Cissé était comme dépassé par les événements. Avec un groupe aussi complet, que n’a-t-il pas réussi à marquer ne serait-ce qu’un seul but face à un adversaire qui n’était pas un foudre de guerre malgré ses temps forts dans le match ? Classement hasardeux, remplacements tardifs et pas des plus heureux ont émaillé son coaching de ce troisième match des Lions.

Reste à accélérer le turbo à partir des 8èmes de finale afin d’espérer aller plus loin et, pourquoi pas, remporter cette CAN. Bonne chance quand même aux Lions qui en veulent, comme on a pu le constater en deuxième mi-temps.

















clounjay@yahoo.fr