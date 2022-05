​Décès de l'avocat Me Pape Jean Sèye- Les causes de sa mort connues

Ce Vendredi 13 Mai 2022, le Sénégal se réveille avec cette mauvaise nouvelle : l'illustre avocat Me Pape Jean Sèye tire sa révérence. Sans que davantage d’informations ne soient communiquées.

Dakarposte a appris que Me Sèye, qui a pourtant plaidé hier jeudi matin au nom et pour le compte de Mansour Faye (procès contre l'activiste Gas El Salvador), a succombé dans soirée à une crise cardiaque.



Il a prêté serment le 22 Mars 1991. Il nous revient qu'il est inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats depuis cette date. Maître Pape Jean Sèye est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes en droit du travail et en gestion de ressources humaines dans le Barreau sénégalais. Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!