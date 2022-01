​Déclarations incendiaires de Barthélémy Dias – Ce gars est décidément un fou furieux ! (VIDÉO)

Barthélémy Dias n’est pas seulement un provocateur, c’est surtout un individu dangereux, un fou furieux. A entendre ses propos à la suite de son meeting de campagne, on se rend compte qu’il n’a ni plus moins l’intention de mettre le feu aux poudres.

« On s’en fout du fichier, on s’en fout de la publication des résultats, on s’en fout de la Cena, on s’en fout du préfet de Dakar, on s’en fout du gouverneur de Dakar. Dimanche tout sera clair ! J’ai des informations certaines qu’ils veulent confisquer les élections, mais je leur donne rendez-vous dimanche. Car il n’est pas question d’attendre la publication des résultats préfabriqués…

Je leur dis qu’il n’y aura que deux choses qui vont se passer à Dakar, ou à 22 heures je serais dans mon bureau en tant maire de Dakar, où je serais en prison et je ne compte pas aller en prison ».

Cela signifie clairement que s’il est battu à l’élection pour la mairie, il est capable de sortir son fameux pistolet pour tirer sur toute personne qui essaiera de l’empêcher d’aller s’asseoir sur le fauteuil de maire. Il faut arrêter ce gars avant qu’il ne tue un autre ou d’autres Ndiaga Diop.