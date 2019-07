​Délires et fanfaronnades de Barthélémy Dias : «Il n’y aura pas d’élections le 1er décembre» dit-il. A quel titre ?

Barthélémy Dias doit se croire sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Car, à l’entendre parler et décréter de manière péremptoire qu’il n’y aura pas d’élections en décembre, c’est à croire qu’il se sent investi de pouvoirs très importants, qu’il aurait une mainmise sur les citoyens sénégalais. Barth se trompe lourdement lorsqu’il pense pouvoir orienter les Sénégalais vers son dessein morbide de mettre le pays à feu et à sang. Car, manifestement c’est ce qu’il souhaite depuis un certain temps, lui qui ne cesse de provoquer le président Macky Sall et tout le gouvernement afin qu’on le conduise en prison avec comme conséquence de dresser les Sénégalais contre une sorte de régime dictatorial. Mais les Sénégalais connaissent désormais les fanfaronnades grossières de Barthélémy Dias, cet assassin qui a pourtant bénéficié très largement de la magnanimité du président Macky Sall.

Mais il ne perd rien pour attendre, car le peuple sait désormais qui il est et il risque de se retrouver tout seul dans sa posture de pyromane.