​Démasqués par Macky - Fin de la ronde des vautours

Ils se reconnaîtront d'eux-mêmes ces vautours qui rôdent autour du fauteuil présidentiel. Après leurs vaines tentatives de mettre à mal le président Macky Sall avec les Sénégalais, ils ont été démasqués et le savent. Aujourd'hui, ils se terrent comme des rats et évitent tout contact autant avec les journalistes et qu'avec les responsables de leur parti, l'Apr.

Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que deux d'entre eux étaient particulièrement actifs dans leur entreprise de déstabilisation mais, puisqu'ils ont été démasqués, c'est la queue entre les jambes qu'ils ont qu'ils se sont terrés dans leurs repaires.

Pour tout dire, ils se sont mis en quarantaine eux-mêmes pour éviter de se faire rembarrer par les responsables de l'Apr qui ne manqueront pas de leur remonter les bretelles s'ils sont en face d'eux. "C'est que Macky, qui est l'homme le plus informé du pays a fini par les identifier et en a touché un mot à ses proches et à ses hommes de confiance" nous souffle une source bien au fait de ce qui se passe au plus haut sommet de l'Etat avant de renchérir: "Vous voulez quelques indices pour l'un, même les diplomates avec lesquels il est tenu de collaborer évitent soigneusement de lui parler; le rencontrer n'en parlons même pas. Nombre de diplomates, au fait de ce qui se passe au Sénégal, ont peur d'être considérés comme les alliés de ce comploteur. Pour l'autre, il s'agit d'une dame qui a été dernièrement démasquée par le jeune responsable politique de l'APR, Bara Ndiaye. L'on peut donc dire que Macky a sonné l'hallali et c'est le début de la fin pour les vautours qui tournent si inopportunément autour du fauteuil Présidentiel. Je vous en dirais plus dans les prochaines heures"