​Démocratie en régression : Pourquoi le Sénégal chute de 9 places

Selon le rapport 2019 de L’Eonomist Intelligence Unit-parcouru par dakarposte- sur la démocratie dans le monde, notre pays chute de neuf placd et occupe désormais le 82ème rang mondial et la 9ème place africaine. Notre pays régresse ainsi de la catégorie des « démocraties imparfaites » à celle des « démocraties hybrides ». Selon ce rapport, de tous les pays africains, seule l’Île Maurice est classée dans la catégorie des « pleine démocratie » devant la France et les Etats-Unis.

Seize (16) pays africains ont amélioré leur score et 24 ont enregistré une baisse de leur performance. D'après l'EIU, cette situation est due à la dégradation du processus électoral et du pluralisme politique dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne.

Pour ce qui concerne le Sénégal, les analystes locaux attribuent cette baisse à un processus électoral qui a rompu le consensus. Le fichier électoral est contesté et les partis de l’opposition ont perdu confiance au pouvoir en place. En fait, pouvoir et opposition se regardent en chiens de faïence depuis quelques années et refusent d’engager un dialogue franc et sincère. Qui plus est, la justice est accusée d’être instrumentalisée pour casser de l’opposant, l’interdiction des marches et autres manifestations politiques est devenue la règle plutôt que l’exception. Et, malgré les efforts du président Macky Sall pour apaiser le climat social la confiance n’est pas de mise. La faute sans doute à certains alliés du président de la République qui ne jouent pas franc jeu et qui ont tendance à le séparer davantage de son peuple et de ses opposants. Il s’agit d’alliés encombrants qui se servent de la République plutôt qu’ils ne la servent, suivez notre regard.

Quoi qu’il en soit, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif au Sénégal, qui est l’homme le plus informé du pays, sait parfaitement qui est qui et qui fait quoi, il a donc dû identifier ces alliés qui font perdre à notre pays sa notoriété de phare de la démocratie en Afrique. C'est dire...



















Ndiaye Mamadou