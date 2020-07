​Dénigrements récurrents – Qui en veut au constructeur immobilier, Getran ?

Depuis quelques jours des articles mettant en cause la société Getran circulent dans la presse, notamment sur la toile. Il est reproché à cette société plusieurs fautes dont la non-livraison des appartements situés à Diamniadio ou encore de se sucrer sur le dos de ses clients.

Ces insinuations sont tout à fait fausses comme le démontre un document rédigé par la direction de Getran, document qui est parvenu à la rédaction de dakarposte. On peut y lire notamment ceci :

«Le groupe Getran a terminé depuis plus de deux ans, les appartements de la phase 1 de son programme de Diamniadio.

L’entreprise sénégalaise qui a été la première société à répondre à l’appel du Président Sall en 2014 pour faire de la ville nouvelle de Diamniadio une réalité a terminé plus de 200 appartements.

Cependant, la cité ne peut ouverte aux propriétaires pour une raison simple : l’assainissement qui devait être fait par les services de l’Etat est en cours. Du reste des assurances ont été données dans ce sens et les immeubles devront bientôt être raccordés car les travaux avancent beaucoup.

Getran pour sa part a, depuis deux ans, fini sa contrepartie, tous les tuyaux, canaux et autres installations qui seront connectés à la future centrale d’épuration sont disponibles et n’attendent que les connexions.»

Il est donc clair, selon la direction de Getran, que cette société s’acquitte avec professionnalisme de sa part du contrat qui la lie avec l’Etat et avec les particuliers, attributaires de logements dans ses immeubles.

D’ailleurs, Getran assure que tous ses clients ont reçu un courrier qui les informe de la situation depuis le mois de juin dernier.

Par ailleurs, cette société qui est devenue incontournable dans la réalisation d’appartements, l’une des plus professionnelles de notre pays soutient fermement qu’elle n’a utilisé aucun franc de dépôts de ses clients, les comptes de ceux-ci étant déposés à la Banque de l’Habitat où ils peuvent retirer leurs cotisations à chaque fois qu’ils le désirent.

Ceci étant dit, il est fort étonnant que des articles puissent mettre en cause le professionnalisme, la fiabilité et l’honnêteté de Getran, à moins de chercher la petite bête. Ce qui, le cas échéant, relève de calomnies ou de pure méchanceté.