​Dénonciations calomnieuses - La vérité sur ce Monsieur qui en veut au resto Obeubeu

Il a été écrit vendredi dernier dans une certaine presse qu'un conflit latent serait en train de couver entre les populations des Sicap Amitié et le restaurant riverain du nom de Obeubeu.

Selon les articles, visiblement commandités par un prétendu homme politique du voisinage, Obeubeu serait une source de trouble à l'ordre public par le tapage nocturne imposé aux populations du coin pour cause de non insonorisation des locaux. Qui plus, des filles de moeurs légères, pour ne pas dire des prostituées fréquenteraient ce endroit devenu très prisé. Et l'auteur de l'article diffamatoire d'attirer l'attention de la police afin qu'elle agisse et sévisse contre le propriétaire de ce restaurant. Il s'agit manifestement d'une manipulation car si les populations étaient si excédées que cela, elles auraient directement saisi les autorités policières de multiples plaintes, ce qui n'est pas le cas.



Car Obeubeu est un milieu respectable qui est fréquenté par des artistes de renommée, des sportifs, des hommes d'affaires et des personnalités politiques. Il se trouve seulement que l'homme qui se cache derrière cette grossière opération calomnieuse a un contentieux personnel avec le patron du restaurant. Il avait demandé à ce dernier d'embaucher une de ses conquêtes féminines alors que cette dernière n'avait aucune formation dans la restauration et l'hôtellerie. Furieux de s'être vu opposer une fin de non recevoir, le prétendu responsable politique qui aurait une base à ...Thiès mais qui loge à Dakar à un jet de pierre du resto en question a entamé une campagne de dénigrement contre Obeubeu. Naturellement cette campagne ne saurait prospérer car le resto est parfaitement insonorisé et ne dérange personne dans le voisinage. Un tour à une heure indue de la nuit a permis à dakarposte d'en avoir le coeur net. Qui plus, nous vous promettons de revenir sur le cas de ce Monsieur pseudo responsable politique en quête de représentativité .

Car, les Sénégalais doivent être avertis sur les agissements de jaloux qui ne supportent pas les succès des autres.



Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte

