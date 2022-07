​Des milliers de cartes d’électeurs attendent dans les commissions – Les électeurs ne se bousculent pas au portillon

Il semble que les élections législatives de cette fin du mois de juillet n’attirent pas trop les Sénégalais. Le préfet de Dakar vient d’en faire la confirmation en nous apprenant que des milliers de cartes d’électeurs restent en souffrance auprès des commissions de distribution car leurs propriétaires ne sont pas venus les récupérer.

Il demande ainsi aux partis politiques et aux coalitions de partis de communiquer sur cette question afin que leurs militants et les électeurs indépendants puissent venir récupérer ces cartes qui sont leurs " armes électorales ".

C’est donc dire que les électeurs ne sont guère emballés par ces législatives pour des raisons bien évidentes : les Sénégalais sont plus intéressés par la présidentielle que par les autres élections, législatives et municipales qui connaissent des taux de participation très faibles.