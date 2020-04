​Digne dans l’épreuve, l’épouse de Dame Amar, Ndèye Sokhna Ndour assure après l’arrestation de son mari

Dakarposte a pu entrer en contact avec un des proches de l’épouse de Dame Amar, arrêté dans l’affaire de l’overdose mortelle qui a ôté la vie à la jeune Hiba Thiam. Cette affaire fait beaucoup de bruits puisque les protagonistes sont, pour la plupart des enfants de la haute société dakaroise. Et l’épouse du jeune Dame Amar n’est autre que Ndèye Sokhna Ndour, fille de Youssou Ndour et Mamy Camara son ex-femme. Selon l’entourage de Ndèye Sokhna Mboup, malgré les soupçons et charges qui pèsent sur les épaules de Dame Amar, elle continue de le soutenir de plus belle. Pourtant la presse a fait état, lors de la survenue de l’overdose d’Hiba Thiam, d’infidélités de la part du fils d’Ahmet Amar, son époux. Mais en femme de principe, éduquée dans les vertus de la fidélité, des sacrifices mais aussi de la tolérance face aux épreuves familiales, elle a su surmonter sa douleur pour venir au secours de son mari. C’est ainsi que c’est elle-même qui prépare les repas que reçoit ce dernier et c’est elle-même qui tient à convoyer ces repas. Pour tout dire elle est aux petits soins en laissant libre cours à sa solidarité agissante. Une telle brave femme mérite d’être soutenue et encouragée pour sa foi en son mari.

















Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte



njaydakarposte@gmail.com