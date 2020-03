​Discours du chef de l’Etat et mesures d’état d’urgence – Le service de communication de la Présidence rate le coche

Le président de la République a finalement pris une décision majeure. Face à la pandémie du Covid 19, des mesures urgentes et décisives devaient être prises avec courage et le chef de l’Etat n’a pas manqué de prendre ses responsabilités. Il était impératif de protéger les populations contre la propagation de la maladie et l’état d’urgence décrété par le chef de l’Etat est salutaire. Sauf que monsieur Macky Sall n’a pas parlé à tous les Sénégalais. Il s’est adressé, en français, à seulement ceux qui savent comprendre la langue de Molière. Quant au sénégalais lambda qui ne comprend pas un traître mot de français, il a été laissé en rade. Le service de communication de la présidence aurait dû insister pour demander au président Sall de traduire son discours en ouoloff, langue la plus parlée dans le pays. Mais en décidant de ne parler qu’en français, il tient à l’écart la majorité de la population. C’est donc les services de communication de la présidence qui sont pris en faute. Aussi dakarposte leur décerne-t-il un coup de sabot car il a fallu attendre plusieurs heures après son premier discours pour s’exprimer en ouoloff afin de se rattraper.