​Discours du président de la République à la veille du 4 avril – Le Sénégal en mode veillée d’armes

Tout le monde est d’accord, l’adresse à la Nation du chef de l’Etat à la veille du 4 avril a été un moment fort et les propos adressés à nos compatriotes ont été bien appréciés. Le discours a été plus long que de coutume car Covid 19 est passé par là, mais le Président Macky Sall a su atteindre tous les foyers. Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux a alerté, mis en garde et rassuré son peuple contre ce mal pernicieux qui frappe le monde entier. Mais, il s’est surtout présenté en Commandant en chef face à une guerre contre un ennemi invisible qui traverse allègrement les frontières sans combattre ses adversaires frontalement. Il les contourne, les surprend, les attaque sournoisement et les abat sans discernement. Aussi Macky Sall a-t-il mobilisé toute la population, y compris ceux qui sont inquiets, ceux qui doutent et ceux qui paniquent (peut-être à juste raison).

L’Etat est à vos côtés dit-il, pour rassurer les pessimistes, luttons ensemble martèle-t-il pour appeler les plus combatifs à se mettre en position de combat. Quant à ceux qui ne peuvent combattre sur le front pour cause d’incapacité temporaire ou permanente, il les assure de sa détermination à les défendre avec ses troupes mobilisées et à les soutenir dans la douleur.



Le président de la République a donc produit un discours de mobilisation générale, il a promis la solidarité nationale aux travailleurs, aux familles qui vivent des difficultés et aux entreprises qui vont pâtir des de restrictions causées par les mesures de l’état d’urgence et au couvre-feu consécutif.

Mais surtout, surtout le président de la République a été transparent sur l’affection du budget de 1000 milliards affecté à la lutte contre le coronavirus coachée par le Comité Force Covid 19. Il a détaillé les rubriques et l’affectation des ressources débloquées.

Mais le clou de son adresse est qu’il a appelé les Sénégalais à des comportements responsables et prié pour les personnes atteintes par cette terrible pandémie qu’est le coronavirus, tout en ayant une pensée pieuse pour les victimes rappelées à Dieu. En bref, c’est le Président de tous les Sénégalais qui a parlé et tout le monde l’a bien entendu et bien apprécié. Et tout le monde reste sur le qui-vive, en état d’alerte et en position de combat.











Mamadou Ndiaye, Dakarposte

