​Dr Ibrahima Mendy sur l'affaire Kilifeu : "il a fauté et il doit être sanctionné"

Le Directeur de l’Analyse, de la Prévision et des Statistique Agricoles (DAPSA), Ibrahima Mendy par ailleurs responsable APR Ziguinchor est revenu sur l'affaire Kilifeu dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien l'info.



A en croire, ce lieutenant de Macky Sall, ​cette affaire montre qu’il faut faire très attention avec ces activistes et leaders politiques donneurs de leçons dans ce pays. "Quand vous donnez des leçons, il faudrait bien apprendre vos leçons et bien les pratiqués ; c’est important. Est-ce que Kilifeu, par rapport à ce qu’il disait au niveau des plateaux pour se faire passer comme quelqu’un qui a des valeurs et faire passer les autres comme des gens qui n’en ont pas, devrait faire ça ? "



Kilifeu est cité dans une affaire présumée de trafic. Il a été filmé. Pour Ibrahima Mendy, "il a fauté et il doit être sanctionné. Je suis vraiment désolé, mais aussi surpris de voir des activistes qui écument les plateaux pour le défendre. Si c’étaient des journalistes ou des avocats ou des membres du pouvoir qui avaient fait ces actes, les activistes et certains leaders politiques promptes à faire des jugements de valeurs, allaient organiser des points de presse pour dire que ces derniers sont corrompus. Pourquoi certains activistes, certains chroniqueurs et certains leaders politiques veulent coûte que coûte trouver des alibis pour défendre le gars, c’est malhonnêtes de leurs parts", a t-il dit.





Il ajoute que le rappeur il doit étre convoqué par la justice. "comme il était sorti après la diffusion de la première vidéo pour s’expliquer, il doit faire la même chose après la diffusion de la deuxième vidéo, par respect aux Sénégalais. Kilifeu avec tout ce qu’il disait, tout ce qu’il faisait croire aux Sénégalais depuis Abdoulaye Wade, a menti aux Sénégalais. Désormais, on doit faire attention aux donneurs de leçons et à ceux qui écument les plateaux de télévisions pour se faire voir, pour montrer qu’ils sont les hommes les plus corrects de ce pays. Il faut également faire attention aux politiciens qui vous vantent le système avec des discours flatteurs."