​Drames récurrents dans nos hôpitaux et décès de plusieurs bébés – Quelle est la responsabilité de l’Etat ?

Après le décès de bébés suite à un incendie survenu à l’hôpital de Tivaouane, après celui de 4 enfants à l’hôpital de Linguère et la mort par négligence d’une parturiente qui attendait une césarienne à Louga ou celle d’un bébé envoyé à la morgue à Kaolack alors qu’il était encore vivant, les Sénégalais ne cessent de se poser des questions. Qu’est devenu notre système de santé publique ? Certes, il n’a jamais été performant à la hauteur des attentes de nos compatriotes, mais ces drames intervenus en l’espace de quelques semaines ont fini d’émouvoir les Sénégalais qui ne savent plus à quels hôpitaux faire confiance ni à quels médecins ou infirmiers.

La cause de ces décès serait-elle due à un manque de formation des acteurs de la santé, à un défaut de matériel sanitaire adéquat, à l’insouciance de ces derniers ou alors à la mauvaise qualité des installations électriques, hydrauliques ou même à l’adéquation du matériel médical ?

La réponse se trouve auprès des acteurs de la santé, le ministère en tête. On comprend dès lors pourquoi le Président Macky Sall a limogé le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mais cela suffit-il ?

Il faut explorer d’autres pistes et les spécialistes sont interpellés qui doivent proposer des solutions afin que les Sénégalais entrent dans les hôpitaux pour être soignés et non pas pour mourir.











