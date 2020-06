​ELLE AVAIT ÉBOUILLANTÉE SES BELLE-FILLES - Ndeye Maty Fall finalement condamnée à... un an de prison ferme

La dame Ndeye Maty Fall a été reconnue coupable de coups et blessures volontaires avec préméditation. Aujourd'hui, le tribunal des flagrants délits de Dakar l'a condamnée à une peine d'un (1) an de prison ferme. La prévenue, en plus de la privation de liberté, devra aussi allouer aux parties civiles la somme de 7 millions FCfa en guise de dommages et intérêts.

ACTUALITÉ



Décrite comme la belle-mère méchante qui ne cesse de se chamailler avec les filles de son mari, elle avait ébouillanté ces dernières avec de l'eau chaude. À la barre, elle dit que ces dernières de cessent de lui mener la vie dure. Et que, le jour des faits, elle a été attaquée et s'est défendue. Ce que les parties civiles ont nié, affirmant que la dame a attendu qu'ils soient autour du bole pour verser à Ndeye Amy Ndoye le liquide Bouillant, brûlant par la même occasion les autres victimes.



Dakarposte est en mesure de révéler que le parquet avait cru en la version des impactées et avait requis une peine ferme de 3 ans de prison. Mais le tribunal a réduit la demande du ministère public. Ainsi que celle des parties civiles qui réclamaient la somme de 200 millions Francs Cfa en guise de réparation.