​Elections locales – Amadou Ba nommé coordonnateur national de la coalition BBY : Macky rend à César ce qui appartient à César

C’est une nomination bien méritée pour l’ancien argentier de l’Etat. Avec sa nomination comme coordonnateur national de la coalition Benno Bokk Yaakar, le Président Macky Sall confirme l’envergure nationale de l’homme des Parcelles Assainies.

Le Président coup ainsi l’herbe sous les pieds d’un grand nombre de prétendants (dakarposte les connaît mais nous tairons leurs noms) qui postulaient à ce poste en secret et qui ont même consulté des " boukhaba " à cette fin. Mais comme il fallait s’y attendre, c’est Amadou Ba qui a été choisi par le " patron ".

Si Macky a jeté son dévolu sur lui, c’est bien parce qu’il sait ce que l’homme représente auprès des militants mais aussi de la population tout entière. A preuve, lorsqu’il fait récemment une descente inopinée à Sandaga, c’est une foule monstre qui l’a accueilli, certains voulant lui serrer la main d’autres voulant se photographier avec lui. Le tout pour dire qu’Amadou a le profil pour être le coordonnateur de la grande coalition au pouvoir et qui compte rempiler pour la prochaine présidentielle. Et certains croient même savoir que si Macky Sall n’est pas candidat pour un troisième mandat, c’est bien Amadou Ba qu’il mettra en selle. Qui vivra verra !







