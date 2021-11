​Elus locaux – La caution de Macky pour les têtes de liste à Bignona et Kolda actée !

C’est le chef de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar qui l’ dit lui-même. Face à ses militants et sympathisants établis en France, il s’est voulu très clair. C’est bien lui qui a autorisé certaines listes parallèles. Et c’est bien lui qui a choisi personnellement certaines têtes de liste dans certaines circonscriptions. Sauf qu’il a tenu à préciser que certaines listes parallèles sont le fait d’individus qui roulent pour eux-mêmes. En filigrane, il laisse entendre que ceux qui perdront ces élections dans leur localité pourraient perdre leurs postes de ministre ou de Dg. Des têtes tomberont donc après ces locales et à des niveaux insoupçonnés. Wait and see!