​En séjour au Sénégal – L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, bizarrement, sous la protection du… GIGN

C’est comme si notre pays a un brin de sympathie pour Cellou Dallein Diallo, l’opposant guinéen, pour ne pas dire un amour incommensurable pour lui. L’homme politique guinéen qui a pris part à plusieurs élections dans son pays, sans succès, est accueilli ces derniers mois comme un chef d’Etat bis par nos autorités. Certes, ce n’est pas un paria en tant qu’homme politique de grande notoriété, certes, il a même quelques cousins et frères de sang qui ont la nationalité sénégalaise mais, le faste avec lequel il est accueilli laisse à penser qu’il bénéficie de plus de passe-droits au Sénégal que la plupart des autres hommes politiques guinéens qui séjournent dans notre pays.

A preuve, présent à Dakar depuis quelques jours, probablement avec ses propres gardes du corps, dakarposte est en mesure de révéler qu'il est protégé par l’Etat qui lui a adjoint plusieurs éléments du GIGN, le Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale, l’un des corps d’élite les plus prestigieux de nos forces de défense et de sécurité.

En quoi ce perdant à plusieurs élections guinéennes mérite-t-il plus que les autres opposants africains qui séjournent régulièrement dans notre pays sans aucune protection de cette dimension ? Voire !







