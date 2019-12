​Encore trois boutiques cambriolées à Mpal, des lieutenants de feu Isma Sow soupçonnés

Dakarposte a appris que pas moins de trois boutiques qui se trouve dans le marché de Mpal ont été reçu la visite de cambrioleurs.

Des soupçons sont portées sur la bande à feu Isma Sow.



Il nous revient qu'une enquête a été ouverte et le khalif de la famille religieuse de Mpal exige des autorités du pays l'implantation d'une brigade de gendarmerie aux fins de sécuriser les populations et leurs biens.







Pour rappel, le jeune Isma sow, tué lors du braquage de la station Edk de Saint-Louis a été finalement été inhumé mardi, vers 18 heures à Maniang, un village de la Commune de Ross Béthio.

Nos confrères de senenews nous apprennent que le corps sans vie du jeune homme a été récupéré de la morgue de la vieille ville par sa famille. Pour rappel, le Khalife de Mpal s’opposait à son enterrement à cause des circonstances tragiques de son décès.



Retour sur le braquage

La gendarmerie a choisi la forme d’une déclaration pour communiquer sur le braquage à la station EDK Oil soldé par la mort du jeune Isma Sow supposé appartenir à la bande. « Des individus tentaient de s’attaquer à la Banque Cnca qui est construit à la station Edk. N’ayant pas réussi à entrer dans les locaux, ils se sont tournés vers la station où ils ont réussi à défoncer la porte de la boutique avant de s’attaque au pompe pour s’approvisionner en carburant. Un des vigiles qui avait réussi à rejoindre les toilettes à l’intérieur de la station a alerté les gendarmes qui sont aussitôt arrivés. Lors d’un échange de tirs entre les malfaiteurs et les gendarmes, ces derniers ont visé les deux pneus avant du véhicule les obligeant ainsi à s’arrêter et à poursuivre leur chemin à pied. Un des assaillants a été touché par balle et a succombé des blessures », a déclaré le Capitaine de la gendarmerie.