​Encore une victime du Covid- L'ancien ministre, Yero Deh, perd sa fille, Rihanna

Le Covid-19 peut s'attaquer à n'importe qui. Personne n'est invincible face à ce virus mutant qui a fini de bouleverser ce monde futile et périssable.



Dakarposte a appris que le coordonnateur national du bureau national du Conseil des sages de la coalition présidentielle, Benno bokk yakar, a perdu sa fille.



En effet, Rihanna , fille de Yero Deh, a succombé à une infection au nouveau coronavirus.



Toute la rédaction de dakarposte compatit à la douleur et présente ses sincères condoléances à l'ancien ministre de la République Yero Deh, à son épouse (Mme Safiata Wane), à sa famille éplorée, et à M. Niang (époux de la défunte)



Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!







