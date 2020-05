​Etat d’urgence et couvre-feu – Macky ira-t-il vers des mesures plus souples ?

Il y a plusieurs raisons pour que le président de la République adoucisse quelque les mesures draconiennes qu’il impose aux Sénégalais à cause du coronavirus. D’abord nos compatriotes ne sont plus sûrs que les chiffres qu’ont leur annonce quotidiennement sont par le biais du ministère de la Santé sont fiables. D’autre part, les résultats obtenus par nos médecins qui parviennent à soigner un grand nombre de malades peuvent être considérés comme satisfaisants. Qui plus est, malgré les craintes causées par les cas appelés “communautaires” dont on ne connaît pas l’origine de la contamination, nos médecins et autres scientifiques de l’université ou d’autres structures restent optimistes quant à la maîtrise de cette redoutable pandémie. Aussi l’Etat devrait revoir sa communication et prévoir des mesures d’assouplissement.

Selon des sources jusqu’ici fiables de dakarposte, le Pr Macky Sall pourrait aller dans ce sens dès le début de la semaine prochaine. C’est-à-dire qu’il est probable qu’il autorise les gouverneurs et préfets à être plus tolérants à l’égard des contrevenant au couvre-feu et, il pourrait même alléger les mesures comme l’a fait son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ce dernier a levé depuis vendredi dernier le couvre-feu partout en Côte d’Ivoire sauf à Abidjan, épicentre du Covid 19 dans son pays. Celui qui les manettes du pouvoir Exécutif au Sénégal pourrait donc alléger la mesure du couvre-feu en le maintenant seulement dans les grands centres de transmission du coronavirus de notre pays que sont Dakar et Touba. Il faut donc «déconfiner» en éliminant certaines mesures inutiles. Des communautés entières sont en train de se révolter contre les restrictions qui leur sont imposées (les Niassènes de Kaolack par exemple) jusque dans leurs pratiques religieuses les plus ordinaires.

Attendons donc d’entendre le Président Macky ce mardi soir!