​Exonérations fiscales - Un manque-à-gagner de 677 milliards pour l’Etat du Sénégal : Qui sont les fraudeurs ?

C’est un rapport des services de fiscalité du ministère des Finances qui a vendu la mèche. L’Etat du Sénégal a perdu 677 milliards de recettes fiscales à cause des exonérations gracieusement accordées à des chefs d’entreprise qui, parce qu’ils ont des amis haut placés, interviennent en leur faveur.

Certes les exonérations sont légales pour les importateurs sénégalais qui le désirent et qui justifient de leur bonne foi car les produits exonérés sont des intrants ou des matières premières qui doivent servir à la fabrication de produits finis. Ces produits exonérés doivent être utilisés exclusivement au Sénégal pour la consommation locale.

Mais il se trouve que plusieurs entreprises importent des produits sous le régime de l’exonération, mais les revendent incognito et au prix fort dans des pays voisins. Avec des complicités évidemment.

Tant et si bien que les recettes fiscales attendues n’arrivent pas. Il s’agit bien de fraudes sur la fiscalité car les douaniers ne se rendent même pas compte, ou beaucoup plus tard qu’une bonne partie des produits exonérés se retrouvent dans des pays limitrophes.

Une fraude bien organisée que les douaniers ne tarderont pas à découvrir car c’est entre les mailles de leurs filets que passent les fraudeurs.

Mais il reste que pour récupérer cette manne, il faudra bien faire des enquêtes approfondies, opérer des arrestations avant d’infliger des sanctions. Pourtant ces importateurs sont bien connus mais ils sont intouchables car protégés par des gens bien placés.



















njaydakarposte@gmail.com