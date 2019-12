​FRONTIÈRE SÉNÉGAL/GAMBIE - Heurts entre soldats : Le pire a été évité de justesse (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Il aura fallu tout le sang froid des militaires sénégalais qui accompagnaient le Colonel Souleymane Kandé, nouveau Comzone de la zone militaire N°5, pour que les armes ne crépitent pas.



Installé au mois d'août dans ses nouveaux habits, dakarposte a appris que l'officier supérieur avait entamé une visite de terrain des différents cantonnements et postes dépendant de son commandement. Mais vendredi 20 décembre, en visitant le poste avancé de Touba Tranquille dans le Fogny, le Colonel Kandé était loin de s'imaginer que les militaires gambiens avaient fini de s'installer définitivement en territoire sénégalais et ce, depuis déjà une vingtaine d'années.



Quid des raisons de cet incident qui a failli être fatal, arrivé à hauteur du cantonnement du village de Tranquille? Il revient à dakarposte que l'officier et sa suite ont voulu continuer leur visite le long de la frontière. Mais, à quelques mètres du poste frontalier gambien de Darou Salam, des soldats lourdement armés se sont opposés à la volonté du Colonel d'avancer.

Nous avons pu glaner que pendant un moment, les esprits se sont surchauffés et les militaires gambiens ne voulaient rien entendre ou comprendre.



Depuis 2003, la Gambie s'est" emparée" de plusieurs kilomètres en terre sénégalaise au point que les états avaient mis en place une commission de délimitation de la frontière



Cet échange entre militaires des deux pays qui a failli produire des étincelles, est, nous apprend-on, la résultante de la mauvaise gestion de la question des frontières entre le Sénégal et ses voisins.



Pour rappel, plusieurs confrontations ont été évitées de justesse entre soldats Gambiens et Sénégalais au niveau de la frontière commune " et, à chaque fois l'état du Sénégal a préféré jouer la carte de l'apaisement au point que plusieurs kilomètres du territoire national se trouve en terre mauritanienne, malienne, Guinéenne ou gambienne."



Une de nos sources de nous révéler : "Les travaux de ladite commission avaient pourtant été avalisés par l'ex président Yaya Jammeh et le Président Macky Sall en 2016. Que s'est il passé entre temps pour que la Gambie revienne sur ces accords au point de vouloir embraser le sud du Sénégal à nouveau".