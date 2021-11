​Farba Ngom assis sur une fortune de 25 milliards – Comment a-t-il pu gagner autant entre 2012 et 2020 ? (texte et vidéo)

Ce n’est pas une information de l’homme de la rue, c’est bel et bien l’Ofnac qui en fait la révélation. Le griot de Macky Sall, Farba Ngom, qui était connu comme un courtier en immobilier qui tirait le diable par la queue avant 2012 est devenu subitement milliardaire lorsque Macky a pris le pouvoir. C’est donc en faisant de la politique et en faisant les éloges des ancêtres de Macky Sall qu’il s’est retrouvé d’un seul coup riche à plus de 25 milliards de nos francs. Et, ce n’est pas le seul politicien qui s’est retrouvé riche lorsque sa formation politique est arrivée au pouvoir. Dans l’Apr, il se trouve de nombreux responsables qui, en l’espace de quelques années sont devenus multimilliardaires alors qu’ils ne sont pas de riches héritiers, qu’ils n’ont investi aucun sou ni au Sénégal ni à l’étranger, qu’ils ne possèdent aucune entreprise prospère, etc, etc…

C’est avec cet argent louche qu’ils construisent des immeubles, des villas de luxe, achètent des terrains de plusieurs milliers de mètres carrés.

Si l’Ofnac fait bien son travail, ce proche parmi les plus proches du Président de la République devrait être derrière les barreaux de 100 m2 au lieu de se pavaner en ville et d’oser même gifler un policier qui réglait la circulation.



Afin que nul n'en ignore, ci-dessous nous reprenons une vidéo assez révélatrice de nos confrères de "xalaat tv" !







