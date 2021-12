​Festivités pour le lancement du TER – Macky Sall confie la cérémonie à un Français qui lui facture… 1 milliard !

Un scandale de plus. Alors que le TER (Train Express Régional) est encore en attente de démarrer et que ses locomotives et wagons sont tout poussiéreux à Colobane pour cause d’inactivité, le président Macky Sall a décidé de le mettre sur les rails vers Diamniadio dès le 27 décembre.

Mais, pour ce faire, il y aura bien une cérémonie de lancement qui devra se faire en grandes pompes. Il y aura des festivités, des manifestations folkloriques et tout le tralala car Macky Sall souhaite en faire, selon certaines sources, un "trophée de guerre " pour les campagnes à venir, municipales et présidentielles.

Mais il y a un hic. Le problème c’est que l’organisation de ces festivités sera l’œuvre d’un… Français. En l’occurrence la société qui appartient à Attias, un sombre individu qui est ami-ami avec le sombre Nicolas Sarkozy et le non moins sombre Emmanuel Macron. Et la facture présentée par Attias est démesurée pour un pays qui cherche le diable pour lui tirer la queue comme le Sénégal : 1 milliard de nos pauvres francs pour juste une matinée et pour un train express qui ne roulera que sur… 45 kilomètres. Ce scandale mérité d’être dénoncé. Car, c’est comme si les Sénégalais ne peuvent pas organiser de l’événementiel de cette dimension alors que les sociétés et agences privées spécialisées dans ce genre de manifestations n’existaient pas.

Au lieu de procéder à un appel à concurrence entre entités sénégalaises, l'actuel locataire du convoité Palais Présidentiel a, selon nos confrères du "Témoin" ,préféré un gré à gré avec un Français qui nous bouffera un milliard de nos pauvres sous dévalués alors qu’une société sénégalaise aurait pu organiser ces festivités pour moins de 200 millions.

"Il est vrai que ce fameux TER, qui a pour terminus Diamniadio et qui n’arrive même pas à l’aéroport Blase Diagne a été acquis pour sauver la société française Alstom. Il est aussi vrai que Macky est réputé être à la solde de la France " force bonté". Mais est-ce une raison pour snober l’expertise nationale dans un domaine aussi simple que l’organisation de festivités, fussent-elles grandioses comme il le souhaite pour cause de campagne électorale ? Il y a matière à réfléchir et surtout à dénoncer cet attachement incompréhensible à cette France qui, en vérité ne nous apporte rien du tout. ​" fulmine un opposant dans la très suivie émission Wax sa xalat dans une radio de la place.





