​Fête de Sadio Mané prévue à Dakar - Le Grand fiasco !

Il était prévu que la star du football qui vient de recevoir le Ballon d'or africain arrive à Dakar cet après-midi pour présenter son trophée à tous ses compatriotes. Une cérémonie était prévue à cet effet à la Place du Souvenir, à la suite de quoi Sadio devait être reçu par le président Macky Sall avant de faire un bref séjour à Bambali, son village natal.

Tous les Sénégalais attendaient avec impatience cette cérémonie qui devait revêtir un caractère populaire mais, hélas, à la dernière minute les Sénégalais apprennent avec stupeur que le joueur vedette de l'équipe nationale du Sénégal et de Liverpool ne viendra plus.

Les explications alambiquées livrées sur les réseaux sociaux n'ont pas convaincu les journalistes avertis comme ceux de dakarposte qui ont éventé un deal raté de la part d'au moins trois personnes. L'un d'entre eux est maire d'une commune dans le Saloum, l'autre un homme d'affaires prospère et qui possède une grande influence sur les médias nationaux et un troisième individu, proche de Sadio Mané et de la presse en sont les protagonistes.



En vérité, derrière cette idée d'accueil populaire, se cachait une opération commerciale très rentable.

Des annonceurs s'étaient d'ailleurs préparés à l'événement et certains avaient même déjà payé rubis sur l'ongle avant même le grand accueil populaire.

Hélas, l'affaire a foiré puisque les organisateurs de cette opération n'ont pas associé les officiels, notamment la fédération sénégalaise de football. Il s'agissait donc d'une opération privée qui n'a pas été du goût des dirigeants de Liverpool car ceux-ci n'ont pas été prévenus par la fédération ni par le ministère des Sports. Aussi n'ont-ils pas autorisé Sadio à venir à Dakar où l'attendait pourtant toute la population sénégalaise. Les organisateurs ont pourtant encaissé beaucoup d'argent de la part du ministère des sports, du président de la République et d'un bon nombre de sponsors.

Au finish cela s'est soldé par le fiasco que l'on sait.

En somme, les Sénégalais pourront dire que c'est un "door marteau" bien calculé mais c'était sans compter avec les clubs qui ne connaissent pas les privés sénégalais mais seulement la fédé. Dommage pour tous ces fans qui attendaient leur idole avec impatience et qui sont aujourd'hui très déçus pour dire le moins.