​Fêtes de Noël 2021 : « Xippil Xool Lifi Macky Déf » accompagne des familles catholiques...

A l'occasion de la fête de nativité, communément appelée Noël, la Plateforme "Xippil Xool Lifi Macky Déf" accompagne la communauté catholique sénégalaise.



Comme durant les autres fêtes musulmanes (Korité,Tabaski, Tamxarit, Magal, Gamou, Ziarras etc.), l'organisation dirigée par Doro Gaye a accompagné, ce vendredi, des centaines de familles catholiques de la capitale sénégalaise.



Le vice-coordonnateur de cette structure, Mamadou Ndiaye alias "Ndiaye Bambey", a dirigé, une importante délégation qui s'est rendue dans différentes églises de Dakar (Pikine, Dalifort, Diamaguène-SICAP-Mbao, Grand-Yoff) sans oublier Fatick. Ainsi, chaque lieu de culte a reçu des tonnes de pommes de terre, d'oignons et une enveloppe financière très cossue. Un amplificateur a aussi été remis aux fidèles catholiques pour leur permettre de passer de bonnes prières. L'objectif, nous rappelle "Ndiaye Bambey", est « de venir à la rescousse des familles catholiques »



Disons que l'église de Fatick a, elle aussi, reçu une enveloppe de 1 million de FCFA et que Doro Gaye s'y est engagé à accélérer la construction d'une salle au niveau de la Paroisse de cette localité.



Au cours des différentes cérémonies officielles de remise de ces dons, les sœurs ont fait de poignants témoignages sur le bienfaiteur Doro Gaye en saluant ses actions multiples en leur faveur.



Suffisant pour formuler d'ardentes prières pour lui, son équipe mais aussi pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité avec à sa tête le Président de la République, Macky Sall.