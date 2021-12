​Fin de cavale pour deux gros trafiquants de drogue dure au Sénégal...Beydi Thior et Alassane Camara dit Alou mis aux arrêts par la Brigade de Recherches de la Médina et l'OCRTIS

En attendant d'y revenir avec de plus amples informations, dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que deux barons de la drogue sont tombés dans la nasse de la police.



En effet, nous tenons de bonnes sources que les perspicaces limiers précisément ceux de la Brigade de Recherches de la Médina et leurs collègues de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) ont réussi à arrêter les nommés Beydi Thior et Alassane Camara dit Alou , connus dans le milieu interlope comme de gros trafiquants de drogue dure.



Il nous revient que le duo parvient, jusqu'ici, à échapper aux policiers spécialistes de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Mais, comme toute chose a une fin, ils sont finalement tombés mercredi 29 décembre 2021.





Affaire à suivre...









