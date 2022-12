​Fin de la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Raby Sarr après plus de 8 tours d'horloge !

Selon des informations en possession de dakarposte, la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Raby Sarr qui l'accuse de viols répétitifs et menaces de morts, s'est achevée à 19 heures passées de plusieurs minutes. Une audition "fleuve" qui a duré plus de huit tours d'horloge.

Au moment où ses lignes sont écrites, les deux parties sont en train de relire avant de signer les Procès Verbaux de la confrontation "houleuse".



En outre, il nous revient de bonnes sources que le "bourreau d'Adji Raby Sarr" a systématiquement refusé de répondre aux questions du juge, au maitre des poursuites et/ou aux avocats (particulièrement ceux de la partie adverse).









njaydakarposte@gmail.com