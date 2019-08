​Fronde au sein du Pds : La bande à Oumar Sarr entre en action

Dans quelques jours, les frondeurs du Pds vont dévoiler leur plan. Il revient à dakarposte que tous les mécontents à la suite du « remaniement » opéré par Wade au Secrétariat national de son parti ont uni leurs forces et sont décidés à en découdre avec le pape du sopi.

Nos sources affirment que, depuis plusieurs jours ces derniers se réunissent en secret, loin des oreilles indiscrètes au domicile de maître El Hadj Amadou Sall. À quelles fins ? Vont-ils aller vers Madické Niang qui a appelé récemment tous les frustrés à venir le rejoindre ? Ou alors vont-ils franchir la barrière de la transhumance en se livrant pieds et poings liés à Macky Sall ? Yalla reka xam.



Toujours est-il que leurs réunions tirent en longueur et ils ont pris la décision de s’adresser à la presse dans les jours à venir. Leur conférence de presse était déjà prévue pour ce mercredi mais nos sources annoncent que cette rencontre avec les journalistes a été reportée.



C’est la preuve que le nouveau « gouvernement » du Pds ne fait pas l’unanimité car il est estampillé par trop karimiste. En vérité c’est la mainmise de la « Génération du concret » sur le parti qui est le véritable objet de la fronde. Depuis bien longtemps, en effet, les militants libéraux se plaignent de l’intrusion intempestive des amis de Karim Wade dans les affaires du parti. Même lorsqu’ils étaient au pouvoir, les militants du Pds ont toujours dénoncé l’accaparement de l’appareil du parti et de l’Etat par les karimistes dont le chef de file était devenu ministre du ciel et de la terre. La perte du pouvoir a entraîné les premières escarmouches, surtout lorsque Wade a proposé Karim comme candidat à l’élection présidentielle alors que ce dernier était en prison, condamné par la Crei pour enrichissement illicite.

Pape Samba Mboup, Farba Senghor, Aïda Mbodj et bien d’autres responsables s’étaient élevés contre cette décision car ils estimaient que Karim ne s’était pas battu du tout lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Karim envoyé en exil, son père a continué à l’imposer comme son successeur à la tête du parti alors que les tauliers, ceux qui ont gardé la baraque en l’absence du Secrétaire général national ont tout donné afin que le parti puisse survivre à la tentative de « démantèlement » du Pds théorisée par feu Ousmane Tanor Dieng et mise en œuvre par Macky Sall. Aujourd’hui encore, Wade s’entête à mettre en selle son fils comme s’il n’existait pas de cadres compétents et expérimentés pour gérer le parti ! Naturellement son insistance a provoqué des frustrations et, récemment la mise en place d’un nouveau Secrétariat national qui fait la part belle aux karimistes a mis le feu aux poudres.

Les frondeurs d’hier et d’aujourd’hui ont décidé de joindre leurs forces afin de s’opposer à la dictature du fondateur du parti. Mais, pour s’opposer à Wade et à la mainmise de son fils sur le parti quelle sera leur stratégie ? Ils le dévoileront dans quelques jours.