​Gamou de Souima - Mamadou Racine Sy salue les réformes courageuses du Président Macky Sall

Le traditionnel Gamou de Souima a vécu ce week-end à Podor en présence d'éminentes personnalités et divers dirigeants d'institutions et de Chefs religieux de toutes les confréries du pays.



Mamadou Racine Sy, initiateur de cet événement d'une dimension sous régionale, a saisi l'occasion pour magnifier le courage politique du Président Macky Sall qui a engagé des réformes hardies relatives notamment à la suppression du poste de Premier Ministre.



Le Gamou Souima(Podor) a fini d'acquérir une dimension sous régionale avec la participation de pèlerins venus outre du Senegal,du Mali et de la Mauritanie.

Pour son initiateur,Mamadou Racine Sy, Souima est d'abord une terre historique d'Islam dotée d'une université islamique dès le 11eme siècle.

Il a insisté sur les valeurs d'humilité, d'entraide, de solidarité et d'amour de son prochain que tous nos compatriotes devraient incarner pour un Sénégal de paix et de prospérité.

Racine Sy est convaincu de la justesse des réformes hardies entamées par le Chef de l'État, notamment la toute prochaine suppression du poste de Premier Ministre."C'est une excellente mesure qui permettra au Président d'être au contact direct des populations".

Appréciant la mise en place du nouveau gouvernement,Racine Sy a félicité et encouragé les ministres issus du département de Podor en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hann.

Sans oublier de lister les nombreuses réalisations du régime du Président Macky Sall en terme de désenclavement du département de Podor ( Ile à Morphil) et de construction de routes dans la commune.

Auparavant, un des orateurs avait tenu à saluer l'action de son ami et frère Mamadou Racine Sy dans des domaines aussi variés que l'initiation de consultations médicales gratuites, la construction de centres de santé, d'écoles, d'emplois ou le financement des groupements de femmes.

C'est pourquoi il invite les électeurs à confier à cette figure marquante du patronat la charge de maire de la commune de Podor.



"C'est très important pour Macky Sall de gagner les locales"



Se prononçant sur l'actualité politique, un illustre orateur se veut clair:Le parrainage a été une très bonne chose et si d'aventure cette mesure n'avait pas été adoptée,on serait encore là sans tourner la page du scrutin présidentiel.

En direction des prochaines consultations électorales , il nous revient qu'un maire "Apériste" a exhorté les responsables du parti présidentiel à redoubler d'efforts pour les remporter avec brio car il s'agira d'assurer la confirmation de la brillante réélection du Président Macky Sall au premier tour de la présidentielle.

L'icône du secteur privé a aussi rendu un hommage émouvant à son proche collaborateur Demba Diallo,arraché à son affection et celle de tous les membres de son mouvement national And Ligueyy Sénégal ak Racine(Alsar)



Le Gamou de Souima a connu encore un franc succès et a enregistré la présence de personnalités de haut rang comme l'ancien ministre Seydou Madani Sy,Pape Racine Sy,Iba Sy,le Préfet de Podor,Issaga Ly ,adjoint au maire de Podor,Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba,Serigne Ahmed Sarr,l'Imam Cheikh Baba Diongue,etc.

L'événement a été aussi marqué par la tenue de journées de consultations médicales médicales gratuites sur toutes les pathologies.

Les patients sont venus des quatre coins du département et ont été reçus par les équipes du Docteur Souleymane Diallo.